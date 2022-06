Formel-1-Liveticker: Lewis Hamilton bleibt "für immer ein Mercedes-Fahrer"

Belohnung für Sparsamkeit?

Leser Alexander könnte sich eine Art Belohungssystem vorstellen für die Teams, die sich am besten an die Grenze halten: "Die Teams, die in der Saison am wenigsten Geld ausgegeben haben, kriegen am Ende der Saison (Bekanntgabe vor dem letzten Rennen) Zusatzpunkte für die Konstrukteurswertung: 30, 20 10 Punkte z. B.", schlägt er vor. "Was haltet ihr von der Idee?"



Tut mir leid, Alexander, aber nicht sonderlich viel :) Für mich sollten ausschließlich sportliche Faktoren über Punkte entscheiden, und ich finde, dass das Punktesystem durch die ganzen Sprints ohnehin schon verwirrend ist. Wir müssen des Öfteren Fragen dazu beantowrten, wieso Max Verstappen in Imola 34 Punkte bekommen hat.



Und dass eine WM vielleicht am Ende dadurch entschieden wird, dass ein Team Zusatzpunkte für (für Fans komplett undurchsichtige) Finanzen bekommt, darin sehe ich keinen Charme. Für mich gibt es da nur schwarz/weiß: Alle halten sich an das Reglement. Und wer es nicht tut, wird bestraft.