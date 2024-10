Formel-1-Liveticker: "Lewis hätte acht Titel" - Steiner attackiert FIA

Wirklich weniger Ausfälle?

Ich habe mal eben in die Statistik der Ausfälle geschaut. Und tatsächlich gab es in diesen vergangenen neun Rennen keinen einzigen Grand Prix, in dem mehr als ein Auto ausgefallen ist. Nur sechs Ausfälle wurden in diesem Zeitraum verzeichnet, dreimal kamen alle gestarteten Autos ins Ziel.



Das sorgt natürlich auch dafür, dass wenig Unvorhergesehenes passiert - so wie in Singapur. Irgendwie schon ein Spannungselement, das fehlt.



Und das macht es natürlich auch Teams wie Sauber extrem schwer, überhaupt einen Punkt zu ergattern, weil man aus eigener Kraft nicht in die Top 10 fahren kann.



P.S. Fairerweise muss man aber erwähnen, dass Unfälle wie Lando Norris in Spielberg oder Sergio Perez/Carlos Sainz in Baku nicht in die Statistik eingehen, weil diese genügend Distanz absolviert hatten, um nicht als Ausfall gewertet zu werden.