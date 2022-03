Formel-1-Liveticker: Macht der Fahrer wieder einen größeren Unterschied?

02:06

Macht der Fahrer wieder einen größeren Unterschied?

Das kann sich zumindest Williams-Teamchef Jost Capito vorstellen. "Ich glaube, das Reglement ermöglicht, dass die Teams enger zusammenliegen. Und wenn die Teams enger zusammenliegen, dann kommt es nicht mehr nur so aufs Auto an", erklärt er. Auch der Fahrer könne dann wieder einen größeren Unterschied machen.



"Daher könnten ein paar Überraschungen kommen", so Capito, der allerdings auch klarstellt: "Ein gutes Team ist ein gutes Team. Ich glaube, wenn man letztes Jahr ein Topauto hatte, ist es wahrscheinlich, auch ein Topauto nach dem neuen Reglement zu [bauen], als wenn man von einem Auto kommt, das eben nicht so gut war."



Allerdings könnten sich "die Fans auf ein noch engeres Feld freuen."