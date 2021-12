03:20

Machts's Verstappen wie Senna 1990?

Nicht wenige Formel-1-Fans glauben, dass Max Verstappen den Titel am Sonntag mit einem Unfall gewinnen könnte. Zur Erinnerung: Scheiden im Rennen beide aus, ist der Niederländer Weltmeister. Da werden Erinnerungen an 1990 wach, als Ayrton Senna nach einer Kollision mit Alain Prost Weltmeister wurde. Pikant: Senna fühlte sich damals vor dem Finale ungerecht behandelt - so wie aktuell Verstappen.



Der WM-Leader wurde selbst auf genau diesen Umstand angesprochen und gefragt, ob er Parallelen zwischen seiner Situation und der von Senna damals sehe. "Schwer zu sagen. Aber es stimmt, dass ich nicht damit einverstanden bin, was in den vergangenen Wochen passiert ist", so Verstappen, der außerdem in der Vergangenheit schon einmal sagte, dass er verstehen könne, warum Senna damals so gehandelt habe.



"Das hatte ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen", sagt er und ergänzt: "Damals verstand ich, warum er es getan hat. Denn damals passierten einige Dinge, mit denen er nicht einverstanden war. Aber ich bin an diesem Wochenende hier, um das Rennen zu gewinnen." Damit wäre es dann am Ende schließlich auch Weltmeister!