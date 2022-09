Formel-1-Liveticker: Machtwechsel bei Mercedes?

Porsche & Red Bull: War's das jetzt?

Helmut Marko hat am Sonntagabend via 'F1-Insider.com' eine Bombe platzen lassen: "Porsche wird kein Anteilseigner bei uns werden." Ein Satz, der bei Porsche am Montagmorgen für Aufregung sorgt.



Der Einstieg als Partner und Anteilseigner "auf Augenhöhe" war seit Monaten vereinbart und sogar in einem "Termsheet" zu Papier gebracht. Jetzt scheint plötzlich alles anders zu sein. Weil Red Bull nicht mehr will.



Was in den vergangenen Tagen hinter den Kulissen genau passiert ist, das ist noch unklar. Auch, ob Marko über die Medien vorgeprescht ist oder es davor ein geheimes Telefonat zum Beispiel zwischen Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz und Porsche- und Volkswagen-CEO Oliver Blume gegeben hat.



Wir recherchieren inzwischen auf Hochtouren. Und versuchen, noch im Laufe des heutigen Tages die wahre Story aufzuschreiben, warum der Deal Stand jetzt geplatzt zu sein scheint und ob es vielleicht doch noch eine Hintertür für einen Porsche-Einstieg in die Formel 1 gibt oder nicht.



Denn eins ist klar: Porsche hatte bisher nicht geplant, nur als Motorenhersteller zu kommen ...