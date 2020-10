03:00

Marko bestätigt Red-Bull-Kontakt mit Hülkenberg

Der Deutsche selbst geht nicht davon aus, dass er eine besonders große Chance hat, 2021 für Red Bull zu fahren. Helmut Marko hat bei 'Sport1' allerdings verraten, dass die Bullen vor dem Rennen am Nürburgring in Kontakt mit Hülkenberg standen, "weil Alex Albon ein unklares Corona-Testergebnis hatte und auch wir fast einen Ersatz gebraucht hätten." Das war bekanntlich nicht nötig. Doch wie sieht es für 2021 aus?



“Albon muss performen. Dann bleibt er", betont Marko noch einmal und ergänzt: "Am Nürburgring hat er eine gute Leistung gebracht. Wir schauen uns das weiter an. Außerhalb unseres Kaders - das kann man ja so klar sagen - stehen nur Hülkenberg und Perez zur Verfügung. Ich glaube grundsätzlich, dass kaum jemand näher als bis auf drei Zehntel an Max Verstappen rankommt. Das schafft Albon an guten Tagen auch.”



Albon bleibt also Favorit auf das zweite Cockpit bei den Bullen.