Marko: "Dann können wir den Titel abschreiben"

Nach der Aufholjagd von Lewis Hamilton in Brasilien hat man bei Red Bull große Zweifel daran, in diesem Jahr erstmals seit 2013 wieder Weltmeister zu werden. "Wenn Hamilton auch am Wochenende in Katar und dann in Saudi-Arabien und Abu Dhabi so überlegen ist, können wir den Titel abschreiben", stellt Helmut Marko gegenüber 'F1-Insider.com' klar.



Zwar hat Verstappen in der WM aktuell noch 14 Zähler Vorsprung. Bei noch drei Rennen heißt das aber, dass Hamilton weiterhin aus eigener Kraft Weltmeister werden kann. Gewinnt er alle drei noch verbleibenden Rennen, kann sich Red Bull auf den Kopf stellen. Vermutlich macht Marko und Co. genau das nach Brasilien so eine Angst.



"Wir konnten Hamilton auf der Geraden nicht halten, obwohl er mit einem Heckflügel fuhr, der ähnlich steil eingestellt war wie in Monaco", erklärt Marko. Heißt: Eigentlich hätte der W12 eine Menge Luftwiderstand produzieren müssen. Trotzdem überholte Hamilton am Wochenende das komplette Feld - inklusive Red Bull ...