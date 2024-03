Dschidda-Mittwoch in der Analyse: Verstappen bei Mercedes "auf der Liste"?

Piastri: "Keine schlechte Ausgangsposition"

Obwohl es in Bahrain "nur" P6 und P8 waren, ist man bei McLaren mit dem Auftakt relativ zufrieden. "Ich denke, Bahrain war ziemlich repräsentativ. Wir waren im Qualifying etwas konkurrenzfähiger als im Rennen, was keine große Überraschung war", erklärt Piastri.



"Um das dritt- oder viertschnellste Team herum ist in etwa da, wo es wir erwartet hatten. Wir werden also sehen, ob sich das Bild in den nächsten Rennen ein wenig ändert", erklärt der Australier.



In der Tat waren in Bahrain nur Red Bull und Ferrari offensichtlich schneller, mit dem Mercedes-Werksteam war man ungefähr auf Augenhöhe. Daher werde es jetzt "interessant", wo man an diesem Wochenende lande.



"Ehrlich gesagt, waren wir [in Bahrain] ungefähr da, wo wir erwartet hatten. Und ich denke, das ist keine schlechte Ausgangsposition für das Jahr", so Piastri.