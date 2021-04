04:56

Verstappen: Optimismus bei Red Bull

Jos Verstappen hat dem niederländischen Sender 'Ziggo' ein Interview gegeben und dort nach dem zweiten Platz von Sohn Max in Bahrain erklärt: "Das Gute ist, dass wir in diesem Jahr wissen, dass wir im nächsten Rennen wieder um den Sieg kämpfen können. In dieser Position waren wir in den vergangenen Jahren nie."



Er habe auch keine Angst davor, dass Mercedes in Imola besser aufgestellt sein könnte, als das beim Saisonauftakt in Bahrain der Fall war. "Wir sind bereit", kündigt er optimistisch an und ergänzt: "Es wird ein sehr aufregendes Jahr werden, ganz sicher."