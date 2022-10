Formel-1-Liveticker: Marko sieht Verstappen-Titel nicht in Gefahr

Sainz: Nie an eigenem Potenzial gezweifelt

Der Spanier hat unseren italienischen Kollegen von 'Motorsport.com' ein spannendes Interview gegeben, in dem er unter anderem über seinen ersten Sieg in Silverstone in diesem Jahr gesprochen hat.



"Ich habe immer daran geglaubt, dass ich die Qualität habe, in der Formel 1 Rennen zu gewinnen", stellt der Ferrari-Pilot klar und verrät: "Ich muss niemandem mehr erklären, dass er kommen wird."



"Das ist vielleicht das Einzige, was ich mir von den Schultern genommen habe", erklärt er und ergänzt, er habe "seit meinem Debüt 2015, als ich gegen Max kämpfte und wir beide schnell waren", gewusst, "dass wir beide gut darin sein werden."



"Ich wusste sofort, dass wir beide Rennen gewinnen würden", so der Spanier. Max Verstappen hatte das ja bereits zuvor bewiesen. In diesem Jahr in Silverstone schaffte es nun auch Sainz.