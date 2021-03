05:47

Was uns bei den Wintertests erwartet

Bevor wir aber über Weltmeistertitel und Rennsiege sprechen, werden wir erst einmal die Testfahrten in Bahrain am bevorstehenden Wochenende abwarten müssen. Von Freitag bis Sonntag (12. Bis 14. März) fahren alle zehn Teams mit ihren Piloten je acht Stunden pro Tag, konkret von 10 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr deutscher Zeit.



Die Tests dienen aber nicht nur den Fahrern dazu, sich an ihre Boliden zu gewöhnen und Kilometer zu sammeln. Sondern für die Teams ist der Wintertest die einzige Möglichkeit, ihre Autos vor dem Saisonstart auf Herz und Nieren zu prüfen. Vor allem die Änderungen an der Aerodynamik werden dabei im Vordergrund stehen. Die Korrelation zwischen Windkanal und Rennstrecke wird dabei besonders wichtig sein. Allerdings lassen sich die Luftströme im Bereich vor den Hinterrädern nur schwer messen.



Zumindest werden wir am Freitag einen ersten Blick auf die neuen Unterböden werfen können, die von den Teams bei den Präsentationen meist noch versteckt wurden. Wir werden natürlich an allen drei Tagen rund um die Uhr von den Testfahrten berichten. Hier alle Infos dazu!