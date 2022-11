Formel-1-Liveticker: Marko wittert "Compliance-Verstoß" bei der FIA

Leclerc: Bis nach der Sommerpause an WM-Chance geglaubt

Nach dem Großen Preis von Ungarn ging Charles Leclerc mit einem Rückstand von 80 Zählern auf Max Verstappen in die Sommerpause. Im Interview mit unseren italienischen Kollegen von 'Motorsport.com' hat er nun verraten, dass er zu diesem Zeitpunkt aber noch immer an seine WM-Chance glaubte.



"Viele Leute glauben, dass dieser Moment der Große Preis von Frankreich war", antwortet er auf die Frage, wann ihm klargeworden sei, dass es 2022 nicht zum Titel reichen werde. "Aber für mich war es Spa", betont Leclerc, der während der Sommerpause noch immer Hoffnung gehabt habe.



"Dann kam der Große Preis von Belgien, und es war das erste Wochenende der Saison, an dem Red Bull in Sachen Pace wirklich überlegen war", so Leclerc. Erst nach diesem Wochenende sei ihm bewusstgeworden, dass es mit dem WM-Titel "sehr schwierig" werden würde.

Foto: Motorsport Images

Nach drei Rennen schienen die WM-Chancen für Charles Leclerc riesig zu sein: 34 Punkte Vorsprung hatte er in der WM, sogar 46 auf Max Verstappen. Es folgte jedoch eine Serie von Pannen für den Ferrari-Piloten, ohne die der Titelkampf spannend hätte werden können. Wir schauen uns an, was Ferrari den Titel gekostet hat.