Formel-1-Liveticker: Weltfrauentag in der Königsklasse

Familie Fittipaldi bleibt am Ball

Der Name Pietro Fittipaldi ist gerade wohlbekannt in Königsklassen-Kreisen. Der Enkel des zweimaligen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi wird in dieser Woche zumindest bei den Testfahrten anstelle von Nikita Masepin die Testfahrten für Haas in Bahrain fahren. Ob er auch das Stammcockpit erhält, wird sich noch herausstellen (hier mehr dazu).



In erweiterten Motorsportkreisen macht aber auch Pietros zehn Jahre jüngerer Onkel Emerson Junior Fortschritte. Er wurde gerade als Formel-4-Fahrer für Van Amersfoort Racing bekanntgegeben. Breit aufgestellt, die Familie ...