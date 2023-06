Formel-1-Liveticker: Max und die alten Männer!

Nur ein schlechter Tag?

Max Verstappen konnte in Montreal zwar seinen 41. Grand Prix gewinnen und damit mit Ayrton Senna in der ewigen Bestenliste der Formel-1-Siege gleichziehen, die Konkurrenz gab aber verdächtig nah ran an Red Bull.



Naja, nah ran ist relativ, am Ende waren es für Fernando Alonso trotzdem noch rund 10 Sekunden, für Lewis Hamilton sogar 14 Sekunden. In den vorangegangen Rennen waren es immer um die 20 Sekunden, aber Verstappen selbst sieht es recht entspannt und kennt die Gründe:



"Ich glaube nicht, dass es unser bester Tag war, wegen der Reifentemperaturen und so. Das hilft also nicht. Aber ich weiß auch, dass sie sich mit ihren Updates natürlich verbessert haben. Sie sind also mit Sicherheit näher an uns herangekommen."



"Aber ich denke, der Sieg mit neun Sekunden Vorsprung zeigt, dass wir ein tolles Auto haben", konnte Verstappen konstatieren.



Ich freue mich schon auf Österreich, weil wir dann direkt einen genauen Eindruck davon bekommen, ob Red Bull verwaltet hat oder die anderen Teams wirklich langsam rankommen. Zu wünschen wäre es uns allen.