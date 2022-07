Formel-1-Liveticker: Max Verstappen rechnet in Ungarn mit Problemen

Ferrari: Darum sah Boxenansage "unsinnig" aus

Hat Ferrari Carlos Sainz am Sonntag in die Box gerufen, als er gerade Sergio Perez überholte und an der Boxeneinfahrt vorbeigefahren war? Zu diesem Eindruck konnten Zuschauer in Le Castellet kommen, doch bei Ferrari betont man, dass die Funksprüche zeitversetzt gesendet werden, sodass es danach aussah, als sei die Anweisung "unsinnig" gewesen.



"In diesem Fall haben Sie gesehen, dass Perez und Carlos in Runde 41 gekämpft haben. Wir sprachen mit Carlos und sahen, dass er Perez auf der Gegengeraden nicht überholen konnte, und in Kurve 10 riefen wir Carlos herein", erklärt Ferraris Strategiechef Inaki Rueda.



"Die Ansage kam im TV in Kurve 15, direkt nach der Boxeneinfahrt. Das ist unsinnig, denn würden wir den Fahrer so spät anweisen, dass er nicht mehr auf unseren Call reagieren kann?"



Spötter würden sagen: Ferrari würde man alles zutrauen ;)