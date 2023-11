Formel-1-Liveticker: Der Rennsonntag in Abu Dhabi

Höchstleistungen und Fehler?

Während man bei Williams nicht die Luxusposition von zwei Fahrern auf einem Niveau hat, ist das bei McLaren ganz anders. Es scheint fast so, als ob sich Oscar Piastri und Lando Norris gegenseitig zu Höchstleistungen treiben, was auch Teamchef Andrea Stella gestern in seiner Medienrunde so bestätigt hat:



"Wir haben zwei schnelle Fahrer, die beide ihr Niveau steigern. Wenn man sich die Überschneidungen zwischen den beiden in diesen Trainingssitzungen anschaut, konnten wir bereits sehen, dass wir selbst dann, wenn wir im Timing nicht so konkurrenzfähig aussahen, stark sind, wenn man das Beste von beiden zusammennimmt. Oscar zum Beispiel hatte ein paar Bereiche, an denen er arbeiten und sich anpassen musste. Und Lando hatte eine bestimmte Stelle, an der er arbeiten und sich anpassen musste, weil er sich die Daten des anderen angesehen hat. Wenn man also einen konkurrenzfähigen Teamkollegen hat, kann man sehen, wie man an manchen Stellen schneller sein kann. Und genau das ist passiert."



Die Fehleranfälligkeit scheint aber auch größer geworden zu sein, insbesondere bei Norris, der den Druck seines australischen Teamkollegen deutlich spürt und zum ersten Mal wirkliche Konkurrenz im Team hat, in dem er seit 2019 fährt. Auch dazu hat sich Stella geäußert:



"Man muss alle Informationen nutzen, einschließlich der Beobachtung von Trends während des Qualifyings, z.B. was passiert, wenn wir einen Fehler machen, unter welchen Umständen haben wir das gemacht? Gibt es etwas, das technisch verbessert werden kann, aber gibt es auch etwas, das von der menschlichen Seite her verbessert werden kann? Wir wissen auf jeden Fall, dass, wenn der Teamkollege stark ist, das zweite [mentale] Element stärker ausgeprägt ist. Das ist etwas, worüber man auf jeden Fall nachdenken sollte."