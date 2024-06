Formel-1-Liveticker: McLaren ein Kandidat für den WM-Titel?

McLaren ein Kandidat für den WM-Titel?

Nach dem Kanada-Grand-Prix liegt McLaren in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft zwar noch immer 89 Punkte hinter Red Bull. Fakt ist allerdings auch, dass man vor Imola sogar noch 115 Zähler zurücklag.



In den vergangenen drei Rennen hat man also bereits 26 Zähler aufgeholt. Lando Norris erklärt in diesem Zusammenhang, was seiner Meinung nach "momentan eine unserer größten Stärken" sei.



"Wir haben bei McLaren zwei Fahrer, die keine Fehler machen und jedes Wochenende alles aus dem Auto herausholen", so Norris, der betont, dass aktuell "nicht viele andere Teams in der Startaufstellung" so eine Bilanz vorweisen können.



Tatsächlich sind die beiden McLaren-Fahrer von den 20 Formel-1-Stammpiloten die beiden einzigen, die an allen neun bisherigen Grand-Prix-Wochenenden punkten konnten. Alle anderen haben mindestens schon einen "Nuller" geschrieben.



Insgesamt sei die Konstanz daher eine der großen Stärken von McLaren, betont Norris. Denn bei Red Bull gewann Max Verstappen zwar zwei der vergangenen drei Rennen.



Doch weil Sergio Perez im gleichen Zeitraum gerade einmal vier WM-Punkte holte, konnte McLaren die Lücke zu den Bullen trotzdem schließen.