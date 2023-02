Formel-1-Liveticker: McLaren-Honda-Comeback 2026?

Bleibt Alfa Romeo in der Formel 1?

2023 ist die letzte Saison, in der das Sauber-Team den Namen Alfa Romeo trägt. Wie es danach in Hinwil weitergeht, das ist bereits klar: Ab 2026 übernimmt Audi den Rennstall. Aber was passiert mit dem traditionsreichen Namen Alfa Romeo?



"Ende Juni werden wir entscheiden, wie unsere Zukunft im Motorsport aussehen wird", erklärt Jean-Philippe Imparato laut 'MSN' gegenüber 'L'Argus' und betont: "Wir schließen nichts aus, aber sicher ist, dass es die Absicht gibt, weiter Rennen zu fahren."



"In diesem Jahr feiern wir unser hundertjähriges Bestehen, und es bleibt abzuwarten, ob wir in der Formel 1 bleiben oder in den Prototypenbereich wechseln", so der Alfa-Romeo-Geschäftsführer. Warten wir also mal ab.