Formel-1-Liveticker: McLaren muss voll auf Norris setzen, sagt Button

Bottas: Formel 1 hat in Finnland schweren Stand

Finnland hat eine lange und erfolgreiche Geschichte in der Formel 1. Mit Keke Rosberg, Mika Häkkinen und Kimi Räikkönen brachte das kleine Land sogar drei Weltmeister hervor. Doch aktuell sieht es mit dem Nachwuchs schlecht aus.



So gab es in der Formel 3 in diesem Jahr lediglich an einem Wochenende einen finnischen Fahrer, in der Formel 2 ist in der ganzen Saison 2024 bislang überhaupt kein Finne am Start gewesen.



Valtteri Bottas, der aktuell einzig verbliebene Finne in der Formel 1, erklärt gegenüber auto motor und sport: "Die Zahl der Kids, die mit dem Gokart-Sport anfangen, hat leider abgenommen. Daran sind vor allem die hohen Kosten schuld."



"Finnland ist dazu ein kleines Land. Es verfolgen auch nicht mehr so viele Menschen die Formel 1. Es gibt ja nur noch mich. Und ich fahre nicht mehr in einem der Topteams", erinnert der Sauber-Pilot.



"Das war zu den Zeiten, als ich bei Mercedes und Kimi bei Ferrari fuhr, natürlich noch ganz anders. Es gibt aber schon noch ein paar finnische Talente am Horizont, die gerade in der Formel 4 und im Gokart unterwegs sind", so Bottas.