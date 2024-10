Formel-1-Liveticker: Red Bull vermeidet Bekenntnis zu Perez

Aufgewärmte Aussagen

Der Anfang der PK ist wie so oft nicht besonders spannend. Moderator Tom Clarkson plaudert mit den Fahrern ein bisschen über die Pause, was sie in der Zeit so gemacht haben und so weiter.



Davon abgesehen gibt es vor allem aufgewärmte Aussagen, zum Beispiel von Sainz über die Ferrari-Updates, die man an diesem Wochenende validieren will.



Die spannendste Aussage kommt noch von Ocon, der verrät, dass er an diesem Wochenende mit dem alten Auto fährt, während Alpine-Teamkollege Gasly die Updates zur Verfügung hat.