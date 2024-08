Formel-1-Liveticker: McLaren peilt weitere Siege an

McLaren peilt weitere Siege an

Den Anfang machen wir heute mit McLaren. Das Traditionsteam konnte vor der Sommerpause bereits zwei Siege holen und liegt sowohl in der Fahrer-WM (mit Lando Norris) als auch in der Konstrukteurs-Meisterschaft auf dem zweiten Rang.



Norris selbst erklärt daher vor Zandvoort angriffslustig: "Hoffentlich können wir dort weitermachen, wo wir aufgehört haben und weiter um Siege und Podiumsplätze kämpfen." Denn so konstant wie McLaren stand zuletzt kein anderes Team auf dem Podest.



In den vergangenen zehn Rennen war immer mindestens ein McLaren-Fahrer auf dem Treppchen, in Ungarn holte man sogar einen Doppelsieg. Aber reicht das, um in der Weltmeisterschaft noch einmal Druck aufbauen zu können?



Bei den Konstrukteuren ist das durchaus möglich, denn auf Red Bull fehlen lediglich 42 Zähler. Das könnte man theoretisch an nur einem Wochenende aufholen. Schwieriger wird es da schon in der Fahrer-WM.



Da fehlen Norris nämlich bereits 78 Punkte auf Max Verstappen. Teamchef Andrea Stella betont auf jeden Fall: "Dieses Wochenende ist der Beginn einer sehr arbeitsreichen Zeit mit vier Rennen in fünf Wochen."



"Um sicherzustellen, dass wir die Chancen, die vor uns liegen, optimal nutzen, müssen wir belastbar und konzentriert sein und als Team eng zusammenarbeiten, um maximale Leistung zu erzielen", so Stella.