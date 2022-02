05:55

Red Bull: Wie viel bringt der Oracle-Deal?

Vorgestern berichteten die Kollegen von 'The Associated Press', dass der neue Deal mit Oracle Red Bull in fünf Jahren rund 500 Millionen US-Dollar einbringen wird. Demgegenüber steht nun ein Bericht von 'Reuters', laut denen der Deal "nur" 300 Millionen US-Dollar in den besagten fünf Jahren bringen soll. Vermutlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, denn offizielle Zahlen gibt es nicht.



So oder so müssen die Bullen aber sicher nicht am Hungertuch nagen ...