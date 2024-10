Formel-1-Liveticker: Piastri ärgert sich über "dummen Fehler"

Marko: Ferrari "am konstantesten derzeit"

Ferrari träumt noch vom Titel - zumindest in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Und Helmut Marko hat die Scuderia nach dem jüngsten Doppelsieg in Austin auch auf der Rechnung.



"Wir müssen schauen, dass wir beide Autos in den Punkten weit vorne haben, denn Ferrari ist nur mehr acht Punkte hinter uns in der Konstrukteurs-Meisterschaft", warnt er im ORF.



Auf die Frage, wer denn aktuell die besten Karten im WM-Kampf habe, antwortet er: "Das wechselt. Es war in Austin ganz klar Ferrari vorn. Bei den Rennen davor war es McLaren. Dann davor war wieder Mercedes bei zwei Rennen dominant."



"Aber am konstantesten derzeit, glaube ich, ist Ferrari", so Marko.