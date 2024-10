Austin in der Analyse: Strafe für Lando Norris sorgt für Diskussionen

Begründung im Wortlaut

Inzwischen hat die FIA übrigens auch das offizielle Dokument veröffentlicht, in dem man die Strafe für Lando Norris erklärt. Dort heißt es im Wortlaut:



"Car 4 was overtaking Car 1 on the outside, but was not level with Car 1 at the apex. Therefore under the Driving Standards Guidelines, Car 4 had lost the 'right' to the corner. Accordingly as Car 4 left the track and returned in front of Car 1, it is deemed to be a case of leaving the track and gaining a lasting advantage."



"A 5 second penalty is imposed instead of the 10 second penalty recommended in the guidelines because having committed to the overtaking move on the outside the driver of Car 4 had little alternative other than to leave the track because of the proximity of Car 1 which had also left the track."



"In view of the above, we determine that this will not count as a track limit 'strike' for Car 4."



Zusammengefasst: Norris sei im Kurvenscheitelpunkt noch nicht neben Verstappen gewesen. Daher sei es nicht seine Kurve gewesen.



Theoretisch hätte es sogar eine Zehn-Sekunden-Strafe geben können, doch auf die habe man verzichtet, weil er keine andere Möglichkeit mehr gehabt habe, als neben die Strecke zu fahren, weil auch Verstappen neben der Strecke gewesen sei.



Deswegen habe man ihm auch keinen Verstoß gegen die Tracklimits angelastet.