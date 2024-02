Formel-1-Liveticker: McLaren und Mercedes präsentieren ihre Autos

Augenmerk auf Europa

Kommen wir nochmal zu Mercedes und den Plänen für Updates im Laufe der Saison. Klar ist, dass man mit dem derzeitigen Paket des W15 durchaus zufrieden ist, aber Technikchef James Allison hat heute nicht nur einen Einblick die die derzeitige Arbeit des Aerodynamik-Teams gegeben, sondern auch den Ausblick gewagt auf das, was da so kommt:



"Die Aerodynamik-Abteilung plant zu diesem Zeitpunkt des Jahres eine ganze Menge an Arbeit in Frontflügel, Heckflügel, Unterboden, Brems-Trommeln, Bremskanäle und die Karosserie zu stecken, was alles Dinge hervorbringen könnte, die für die Europasaison einsatzbereit sein könnten. [...] Wenn man sich bei einer ausreichend großen Anzahl von Experimenten genug Mühe gibt, dann werden in dieser Zeitspanne auch genug davon erfolgreich sein, so dass wir bis zu unserer Rückkehr nach Europa ein anständiges Paket am Auto haben sollten."



Sprich: es wird hart dafür gearbeitet, dass man spätestens zum Start der Europasaison zum Großen Preis von Spanien am 23.06. oder vielleicht ja sogar schon in Imola am 19.05. größere Update-Pakete am Start hat.



