Formel-1-Liveticker: Medium-Reifen laut Max Verstappen "ziemlich riskant"

Verstappen lobt Red-Bull-Strategen

Charles Leclerc hatte am Sonntag nach dem Rennen sein Ferrari-Team kritisiert, das ihm das Rennen verloren habe. Der monegasse kritisierte die Strategie und dass es beim Team rund um die Boxenstopps chaotisch zuging.



Ganz anders ist es da bei Red Bull, die von Max Verstappen genau für jene Dinge gelobt werden. Denn der Niederländer weiß: Egal wie gut deine Longrun-Pace in Monaco ist, darauf kommt es nicht an. Es ging nur um die strategisch richtigen Entscheidungen.



"Und ich muss sagen, dass das Team sehr entspannt war und die richtigen Entscheidungen getroffen hat", lobt er. "Sie waren ziemlich geradlinig. Es gab keine Zweifel: Es hieß: 'Jetzt an die Box, wir fahren auf diesem Reifen'; 'Jetzt an die Box, wir fahren auf diesem Reifen'. Damit haben sie einen wirklich guten Job gemacht."