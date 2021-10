03:37

Heute vor acht Jahren ...

... gewann Sebastian Vettel den Großen Preis von Indien 2013 und wurde damit zum vierten Mal Formel-1-Weltmeister. Was damals niemand ahnte: Es sollte bis heute(!) der letzte Nicht-Mercedes-Titel in der Königsklasse sein. Ab 2014 gingen alle Titel an die Silberpfeile. Das hätte man sich damals, als die Red-Bull-Dominanz mit vier Titeln in Folge auf ihrem Höhepunkt war, auch nicht träumen lassen ...

Foto: Motorsport Images

Mercedes hat in Imola einen neuen Rekord aufgestellt. Der Rennstall feiert 2020 bereits seinen siebten WM-Titel in Folge. So eine lange Serie hat es in der Geschichte der Formel 1 noch nie gegeben. Wir schauen uns an, welche Teams die längsten WM-Serien in der Konstrukteursmeisterschaft hingelegt haben.