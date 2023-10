Formel-1-Liveticker: Mercedes akzeptiert Disqualifikation in Austin

Russell: Austin liegt mir einfach nicht

Wo wir gerade bei Mercedes sind: Warum war George Russell am ganzen Wochenende so viel langsamer als sein Teamkollege? Russell erinnert: "Es war [vor zwei Wochen] eines meiner stärksten Wochenenden in Katar."



Austin dagegen habe ihm als Strecke noch nie besonders gut gelegen. Daher sei er "nicht allzu besorgt, weil ich das Gefühl habe, dass dies definitiv ein Ausreißer ist, mit dem holprigen, wirklich alten Asphalt mit all den Absenkungen und Rissen."



Zudem erklärte er bereits am Samstag, dass er eigentlich in allen Sessions in Austin unter Wert geschlagen worden sei. Im Qualifying machte er einen Fehler auf seiner schnellsten Runde, in Shootout und Sprint wurde er bestraft.



Das Wochenende sei von der Performance her also gar nicht so schlecht gewesen, wie es aussehe.