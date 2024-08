Formel-1-Liveticker: Vowles verwundert - Warum wollen Topteams Sainz nicht?

Mercedes: In Zandvoort mit Spa-Upgrade

Mercedes will in Zandvoort wieder auf das Update zurückgehen, das man in Spa ausgebaut hatte: "Wir haben vor, das zu tun", bestätigt Einsatzleiter Andrew Shovlin. Mercedes hatte im Training in Belgien Probleme und hatte sich entschieden, das Auto wieder zurückzubauen - mit Erfolg.



"Der Grund, warum wir das Auto am Freitagabend auf die Silverstone-Spezifikation zurückgestellt haben, war, dass wir in Silverstone ein gutes Rennen hatten", erklärt Shovlin. "Spa und Silverstone sind keine dramatisch unterschiedlichen Strecken, was den Kurvengeschwindigkeitsbereich angeht, mit dem man es zu tun hat."



"Offensichtlich hatten wir irgendwo ein paar Probleme. Wir glauben, dass das hauptsächlich daran lag, wie wir das Auto in Spa gefahren sind, und nicht an den Updates selbst. Das hat uns in den Highspeedkurven ein gewisses Bouncing beschert, und es gab auch ein paar Probleme mit der Balance. Mit dem Auto aus Silverstone war dann alles wieder normal."



"Seitdem hatten wir Zeit, uns die Daten anzusehen, um zu verstehen, was wir getan haben, und wir sind ziemlich zuversichtlich, dass wir in Zandvoort eine Wiedereinführung versuchen werden."