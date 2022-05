Formel-1-Liveticker: Mercedes bekennt sich zur Formel 1

Bottas: In Barcelona an Saisonstart anknüpfen

Alfa Romeo ist stark in die Saison gestartet, und das soll sich auch in Barcelona fortsetzen, wenn es nach Valtteri Bottas geht: "Wir haben in Miami eine wirklich starke Leistung gezeigt, und mit jedem guten Ergebnis wächst auch das Selbstvertrauen, noch mehr zu erreichen", sagt er.



"Wir fahren mit dem Wissen nach Barcelona, dass wir wieder im Kampf um die vorderen Plätze im Mittelfeld mitmischen können: Wir befinden uns jedes Wochenende in einem interessanten Kampf mit unseren direkten Konkurrenten und ich erwarte nicht, dass es dieses Mal anders sein wird", so der Finne.



"Sicherlich kommen wir in Barcelona in einem viel glücklicheren Zustand an als nach den Wintertests, was ein Beweis dafür ist, wie gut sich das Team nach den Schwierigkeiten im Februar erholt hat. Ich möchte all diese großartige Arbeit mit einem guten Ergebnis zurückzahlen."