Miami in der Analyse: War das das wahre Ausmaß von Red Bulls Dominanz?

Verwarnung für Perez

Das schieben wir schnell ein: Der Mexikaner hat wie erwartet nur eine Verwarnung dafür bekommen, dass er zu spät zur Fahrerparade gekommen war. Grund für die Verspätung seien kommerzielle Verpflichtungen des Teams gewesen.



Das lassen die Rennkommissare als Entschuldigung aber nicht durchgehen, daher die Verwarnung. Hier die Begründung im Wortlaut:



"The Stewards heard from the team representative and the driver and determined that the driver was indeed late for the parade."



"The reason for the lateness was the team’s media and other commercial commitments that the driver had to satisfy before turning up for the parade. We considered that this was not a valid reason for the lateness."



"A driver turning up late for such events can have undesirable resultant consequences for the event and should be avoided at all times. In the circumstances, we decided to impose a Reprimand (non-driving) on the driver."