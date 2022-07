Formel-1-Liveticker: Mercedes fehlen noch "zwei oder drei Zehntel"

Szafnauer: Alonso erinnert mich an Takuma Sato

Wie er diesen Satz meint? Der Alpine-Teamchef wurde gestern gefragt, ob er sich daran erinnern könne, dass ein Fahrer schon einmal so viel Pech wie Alonso in dieser Saison gehabt habe.



Seine Antwort: "Takuma Sato Mitte der 2000er [...]. Wir hatten mit Honda so viele Motorenschäden, während er in den Punkten lag - und es erwische immer ihn. Ich habe es also schon einmal erlebt."



Tatsächlich "schaffte" es Sato in 2004 einmal, innerhalb von fünf Rennen viermal mit einem Motorschaden auszuscheiden. Kurios: Bei seiner einzigen Zielankunft in diesem Zeitraum stand er auf dem Podium.



Der dritte Platz in Indianapolis war zugleich sein einziger Podestplatz in der Formel 1 ...