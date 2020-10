04:55

Mercedes-Fokus liegt zum Teil bereits auf 2021

Gestern war Max Verstappen im Qualifying so nah an Lewis Hamilton dran wie noch nie in dieser Saison. Zufall? "Wir erkennen ein Muster, dass Red Bull gegen Ende der Saison aufholt", sagt Toto Wolff, der damit auch auf die vergangenen Jahre anspielt. "Ich denke, das ist gut für die Meisterschaft", so der Österreicher. Aber wie kommt das? Wird Red Bull stärker oder Mercedes womöglich schwächer?



"Wir verfolgen die Strategie, und wir glauben, dass es die richtige ist, zwischen dem nächsten und diesem Jahr eine Balance zu finden. Das kann man teilweise auch an den Ergebnissen an der Strecke sehen", so Wolff. Mit anderen Worten: Hinter den Kulissen liegt der volle Fokus nicht mehr auf der Saison 2020, weil man dort bereits am neuen Auto für 2021 arbeitet.



Gut möglich also, dass Mercedes auch 2021 gleich wieder mit einem Vorsprung starten wird.