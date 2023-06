Formel-1-Liveticker: Mercedes frühestens 2024 ein Gegner für Red Bull?

Verstappen: Möchte noch besser werden

Der Niederländer ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge Weltmeister zu werden. Das Problem für die Gegner: Laut eigener Aussage lässt Verstappen nun nicht nach - sondern wird sogar immer besser.



Er habe jetzt "viel mehr Erfahrung", sagt er und erklärt: "Ich glaube, dass man dann viel besser weiß, wie man mit allem umgehen muss. Wenn man in seiner ersten Saison ist, setzt man sich selbst unter Druck, weil man sich wirklich zeigen will."



Das sei heute anders, aber sein Ziel sei es weiterhin, sich "Schritt für Schritt" zu verbessern. "Es werden keine sehr großen Schritte sein, aber man versucht, jedes Jahr ein bisschen besser zu werden", erklärt er.



Seit dem Beginn der Saison 2022 gewann Verstappen übrigens 20 von jetzt 29 Rennen. Die restlichen Siege gingen an Sergio Perez (4), Charles Leclerc (3), George Russell und Carlos Sainz (je 1).



Foto: LAT

