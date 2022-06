Formel-1-Liveticker: Mercedes für Silverstone "vorsichtig optimistisch"

Piquet: Hamilton rassistisch beleidigt

In den sozialen Medien ist in den vergangenen Tagen ein Video aufgetaucht, in dem Nelson Piquet den Rekordweltmeister rassistisch beleidigt. Offenbar handelt es sich bereits um ältere Aussagen aus dem vergangenen Jahr.



Die genauen Hintergründe versuchen wir aktuell mit den brasilianischen Kollegen in unserem Netzwerk zu klären. Fakt ist auf jeden Fall, dass Formel-1-Fans bereits Konsequenzen für den dreimaligen Weltmeister fordern.



Zu hören ist in dem Video, dass Piquet Hamilton als "neguinho" bezeichnet. Ein erstes offizielles Statement der Formel 1 gibt es inzwischen auch. Allerdings ist das nicht besonders aussagekräftig.



Dort heißt es im Prinzip nur, dass man diskriminierende und rassistische Sprache verurteile und dass Hamilton ein großer Botschafter des Sports sei. Wörtlich heißt es:



"Discriminatory or racist language is unacceptable in any form and has no part in society. Lewis is an incredible ambassador for our sport and deserves respect. (Hamilton's) tireless efforts to increase diversity and inclusion are a lesson to many and something we are committed to at F1."



In einem weiteren (ähnlichen) Mercedes-Statement heißt es:



"We condemn in the strongest terms any use of racist or discriminatory language of any kind. Lewis has spearheaded our sport's efforts to combat racism, and he is a true champion of diversity on and off track. Together, we share a vision for a diverse and inclusive motorsport, and this incident underlines the fundamental importance of continuing to strive for a brighter future."



Konkrete Konsequenzen für Piquet, dessen Name in beiden Fällen nicht genannt wird, sind allerdings noch nicht angekündigt.



Wir behalten die Lage natürlich im Auge und stehen wie gesagt mit unseren brasilianischen Kollegen in Kontakt, um eine akkurate Übersetzung von Piquets Aussagen zu bekommen.