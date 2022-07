Formel-1-Liveticker: Mercedes fürchtete Startverzicht in Spielberg!

Jubel nach Unfall: "Wir sind Menschen"

Derzeit gibt es ja einige Diskussionen um das Verhalten der Fans an der Strecke. Dazu gehört auch Jubel, wenn ein Fahrer verunfallt - so wie Lewis Hamilton am Freitag in Spielberg, was von den vornehmlich in Orange gekleideten Fans auf der Tribüne bejubelt wurde. Für Daniel Ricciardo ist das ein Unding.



"Bei einem Unfall möchte man das nicht sehen", sagt der Australier. "Ich werde die Tribünen und all ihre Emotionen nicht kontrollieren können. Was die Rivalität und so weiter angeht, so macht das natürlich den Sport aus, und die Fans stehen hinter ihrem Fahrer. Das ist schön zu sehen."



"Aber ich denke, es gibt eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort, und ich würde mir das nicht wünschen", so der McLaren-Pilot, der betont: "Wir sind Menschen, und ich denke, die Leute müssen das manchmal bedenken."