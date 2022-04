Formel-1-Liveticker: Mercedes gibt Fahrzeugkonzept nicht auf

Wolff: Muss die Watsch'n bekommen

Die Überrundung von Lewis Hamilton durch Max Verstappen in Imola hat Mercedes richtig wehgetan. Passend dazu blendete die Weltregie auch die beiden Teamchefs Christian Horner und Toto Wolff ein, die im vergangenen Jahr noch erbittert um die Weltmeisterschaft kämpften.



Wolff ist sich bewusst, dass diese Szene vermutlich in der nächsten Netflix-Staffel zu sehen sein wird. "Am Ende des Tages muss ich als Verantwortlicher für dieses Team auch die Watsch'n dafür bekommen, dass wir im Moment nicht performen. Das gehört dazu am Ende des Tages", sagt er.



"Wir haben acht Weltmeisterschaftstitel in Folge gewonnen, wir sind extrem schlecht aus den Blocken gekommen in diesem Jahr, und dazu gehört auch, dass man sagt: Fakt. Du wirst hinauf geschrieben und du wirst hinunter geschrieben. Das gehört auch dazu. So ist das Geschäft."