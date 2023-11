Formel-1-Liveticker: Mercedes hat Probleme in Brasilien verstanden

Zeitplan am Wochenende

Die Formel 1 erwartet am Wochenende der vielleicht ungewöhnlichste Zeitplan in der bisherigen Geschichte der Königsklasse! Das fängt schon damit an, dass es bereits am Donnerstag losgeht und das Rennen am Samstag stattfindet.



Hier einmal alle Sessionzeiten am Wochenende (Ortszeit) im Überblick:



Donnerstag:

20:30 Uhr: FT1

00:00 Uhr: FT2



Freitag:

20:30 Uhr: FT3

00:00 Uhr: Qualifying



Samstag:

22:00 Uhr: Rennen



Gut für uns: Weil Las Vegas in der Zeit neun Stunden hinter uns liegt, finden die Sessions bei uns jeweils am frühen Morgen statt - also ähnlich wie zum Beispiel bei einem Australien- oder Japan-Rennen.



Das Rennen beispielsweise startet dann bei uns um 7:00 Uhr am Sonntag. Ein gemütliches "Formel-1-Frühstück" also. Vor Ort dürften die Zeiten aber eine ziemliche Herausforderung sein ...