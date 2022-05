Formel-1-Liveticker: Mercedes hat WM noch nicht abgeschrieben

Sainz: Ist der Nacken wieder in Ordnung?

Nachdem er in Miami am Freitag gecrasht war, hatte er auch im Rennen noch mit Nackenschmerzen zu kämpfen. Ist für Barcelona wieder alles okay? Er gesteht, dass er eine finale Antwort erst geben könne, nachdem er im Auto gesessen habe.



"Ich fühle mich erholt, aber man kann es nie wissen, bis man in ein Formel-1-Auto gestiegen ist", so Sainz, der aber davon ausgeht, dass es in Ordnung sein sollte. Über den Unfall in Miami - beziehungsweise die Folgen - ärgert er sich aber weiterhin.



"Ich bin bei sehr niedriger Geschwindigkeit gecrasht", erinnert er und betont noch einmal, dass der Unfall mit TecPro-Barrieren völlig harmlos verlaufen wäre. Aber die fehlten an dieser Stelle der Strecke eben ...