Formel-1-Liveticker: Mercedes "im Nirgendwo mit diesem Auto"

Norris: Müssen uns überall verbessern

P3 in Imola war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Doch was fehlt McLaren noch, um die Lücke zur Spitze zu schließen? Laut Norris hat der MCL36 in diesem Jahr keine offensichtlichen Schwächen.



"Einfach gesagt müssen wir uns überall verbessern: High-Speed, Medium-Speed und Slow-Speed", erklärt Norris und ergänzt, der Fokus liege vielleicht etwas mehr auf den langsamen und mittelschnellen Passagen.



Aber: "Das ganze Paket muss auf das nächste Level kommen", so der Brite, der erklärt, dass die Balance beispielsweise zwar gut sei. Aber man sei eben insgesamt einfach noch etwas "langsamer als die anderen".



"Es ist nicht leicht. Du willst dich auf alles konzentrieren. Aber in so einer langen Saison muss man gewisse Dinge zuerst angehen", erklärt Norris. Denn alles auf einmal geht eben nicht ...