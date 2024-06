Formel-1-Liveticker: Mercedes jetzt wieder dauerhaft vorne dabei?

Mercedes jetzt wieder dauerhaft vorne dabei?

George Russell stand in Kanada auf Pole und konnte das Rennen in Montreal auch einige Zeit anführen. Am Ende landete er auf P3 vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. War das der Beweis dafür, dass Mercedes jetzt wieder dauerhaft vorne mitkämpfen kann?



"Die Geschwindigkeitssteigerung, die wir an diesem Wochenende gesehen haben, war für uns keine Überraschung, denn alle Zahlen aus der Fabrik haben uns gesagt, dass wir mit diesen Upgrades eine große Menge Performance finden werden", so Russell.



Allerdings räumt er auch ein, dass Red Bull zuletzt vielleicht etwas unter Wert geschlagen worden sei. "Es ist kein Geheimnis, dass sie in den letzten drei Rennen ein wenig mit ihrem Auto zu kämpfen hatten", erinnert er.



"Ich denke daher, wir müssen abwarten, wie ihre Leistung in Barcelona ausfällt", so Russell, denn dort sei es "eine etwas konventionellere Strecke" und damit ein besserer Maßstab für die weiteren Rennen als Monaco oder Kanada.



"Barcelona wird also für alle interessant werden, aber ich bin zuversichtlich, dass wir im Kampf dabei sein können", betont Russell angriffslustig und erklärt: "Ich glaube wirklich, dass unser Schritt bei der Performance echt und real ist."



"Ich denke, wir können in diesem Kampf mit McLaren dabei sein. Hoffen wir, dass wir auch weiterhin mit Max kämpfen können", so Russell.