Kritik an der Strecke

Wir haben im Laufe des Wochenendes immer wieder Kritik im Hinblick auf die Sicherheit der Strecke in Saudi-Arabien gehört. Die ist nach dem Rennen nicht kleiner geworden. "Es ist eine aufregende Strecke", sagt zum Beispiel Sebastian Vettel, der allerdings einen Vergleich zieht: "Suzuka ist eine großartige Strecke."



"Aber Suzuka würde man nicht mit Mauern haben wollen", betont er und erklärt: "Das ist das, was sie hier mehr oder weniger gemacht haben. Es ist eine Herausforderung, aber es bringt nichts, [in den Kurven] so lange blind zu sein." Letztendlich sei man zu sehr vom "Glück" abhängig, weil man einfach nichts sehe.



Mit dieser Meinung steht Vettel nicht alleine da.