Formel-1-Liveticker: Mercedes kündigt neues Konzept für 2023 an

Mercedes wieder mit mehr Windkanalzeit

Zumindest kann Mercedes aktuell wieder mehr Zeit in die Entwicklung stecken als Red Bull und Ferrari. Als Konstrukteursmeister stand den Silberpfeilen in der Vorbereitung auf 2022 und in der ersten Jahreshälfte die wenigste Windkanalzeit zur Verfügung. Das hat sich im Sommer gedreht, als Mercedes nur auf Platz drei lag.



"Das war ein signifikanter Nachteil, weil wir das ganze Jahr 2021 das führende Team waren und dann die Konstrukteursmeisterschaft gewannen, so dass wir in der gesamten ersten Hälfte des Jahres 2022 7% weniger Windkanalzeit hatten als Red Bull in den 18 Monaten davor und viel weniger als Ferrari", sagt Wolff.



"Jetzt ist es genau andersherum. Im Vergleich zu Red Bull werden wir 14% mehr haben, wenn wir Dritter werden. Das ist genau das, wofür das Reglement entwickelt wurde, um uns das Potenzial zu geben, den Vorsprung auszugleichen."



In der Grafik seht ihr, wie es in der ersten Saisonhälfte aussah.