Formel-1-Liveticker: Mercedes kündigt Update für Silverstone an

Rosberg: "Mick braucht nur einen Erfolgsmoment"

Die Kritik an Mick Schumacher wurde zuletzt größer. Zwar zeigte der Haas-Pilot zuletzt in Kanada eine eigentlich gute Leistung. Wegen eines technisches Defekts sah er die Zielflagge am Ende allerdings nicht und blieb damit erneut ohne Punkte.



Nico Rosberg rät Schumacher im Gespräch mit 'Sport Bild': "Konzentriert bleiben, Verbesserungsvorschläge annehmen und das machen, was er kann: Auto fahren. [...] Mick braucht nur einen Erfolgsmoment, und alles ist vergessen."



"Es war jetzt das erste Mal, dass es für ihn ein bisschen unangenehmer wurde in Sachen Medienlandschaft. Im letzten Jahr war das ja Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist leider im Sportler-Leben immer so, dass es auch mal schwieriger wird", weiß Rosberg.



Kritik äußert er dagegen an Teamchef Günther Steiner. "Für einen jungen Rennfahrer ist es Herausforderung genug, in so einer Situation wieder auf sein Können zu vertrauen. Da braucht man keinen Teamchef, der die Öffentlichkeit aufwühlt", so Rosberg.

Foto: Motorsport Images

