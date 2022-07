Formel-1-Liveticker: Mercedes mit auffälligen Nasenlöchern

Neue Nase für Mercedes

Mercedes wurde mit einem neuen Nasendesign in Frankreich gesichtet. Auffällig sind vor allem die beiden Löcher in der Spitze. Diese sorgen wahrscheinlich für einen anderen Kühlansatz, was bei den erwartet heißen Temperaturen in Le Castellet wohl keine schlechte Idee sein dürfte.



Aber wir werden noch sehen, was die Teams an diesem Wochenende im Gepäck haben.