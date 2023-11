Formel-1-Liveticker: Mercedes nach Austin "viel zu hoch" gefahren

Haas: Termin für Anhörung steht fest

Der Termin für die Anhörung von Haas rund um den Protest des Ergebnisses in Austin steht fest: Am Mittwoch (8. November) um 15 Uhr MEZ müssen Teamvertreter von Haas sowie Red Bull, Aston Martin und Williams vor den Kommissaren erscheinen - allerdings nur virtuell.



Dann soll nämlich eine Videokonferenz abgehalten werden, bei der auch die anderen betroffenen Parteien dabei sein könnten, wenn sie sich die Genehmigung der Kommissare dafür holen.



Haas hatte am Wochenende Einspruch gegen das Ergebnis in Austin eingelegt. Es geht dabei um das Thema Tracklimits, die laut Haas nicht richtig überwacht wurden. Nach dem Rennen wurde festgestellt, dass Fahrer in Kurven "abkürzen" konnten, weil die FIA keine ordnungsgemäßen Kameras zum Überwachen aufgestellt hatten.



Mit dem "Right of Review" will man mögliche Strafen gegen die Konkurrenz erwirken, um vielleicht selbst noch in die Punkte zu kommen. Nico Hülkenberg war in Austin Elfter geworden.



Die Anhörung wird in zwei Teilen abgehalten. Der erste Teil dient der Beweisaufnahme zu der Frage ob es ein "bedeutendes und relevantes neues Element gibt, das der Partei, die die Überprüfung beantragt hat, zum Zeitpunkt der betreffenden Entscheidung nicht zur Verfügung stand".



Sollten die Sportkommissare gemäß Artikel 14.3 des Internationalen Sportkodex der FIA zu dem Schluss kommen, dass ein solches Element vorliegt, wird ein zweiter Teil der Anhörung zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt einberufen.