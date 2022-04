Formel-1-Liveticker: Druck auf Mick Schumacher wächst

Die Karriere von Kevin Magnussen

Schauen wir doch in dem Zusammenhang kurz einmal darauf, was der Däne bislang in der Formel 1 erreicht hat. 2014 debütierte er in Melbourne für McLaren mit einem sensationellen zweiten Platz in der Königsklasse.



Die Erwartungen des Teams konnte er anschließend allerdings nicht mehr erfüllen. Im internen Duell unterlag er Jenson Button am Ende des Jahres klar mit 55:126 Zählern und verlor sein Cockpit für 2015 an Fernando Alonso.



Nach einem Jahr Auszeit kehrte er 2016 mit Renault zurück, wo er das Duell gegen Jolyon Palmer (7:1) gewann und anschließend zu Haas wechselte. Dort landete er in vier Jahren in der WM zweimal hinter Romain Grosjean, zweimal davor.



Sein Talent hat Magnussen immer wieder aufblitzen lassen, der ganz große Überflieger ist er allerdings nicht. Deswegen muss Schumacher ihn eigentlich in der Tat schlagen, wenn er eines Tages Weltmeister werden will.