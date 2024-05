Formel-1-Liveticker: Strafenchaos im Miami-Sprint

Magnussen muss zu den Rennkommissaren

Auch das noch: Der Däne muss um 14:15 Uhr Ortszeit (also jetzt gleich) zu den Rennkommissaren. Er soll gegen Artikel 12.2.1.l im Internationalen Sportgesetzbuch der FIA verstoßen haben. Wörtlich heißt es dort:



"Any of the following offences, in addition to any offences specifically referred to previously or subsequently, shall be deemed to be a breach of these rules:"



[...]



"Any infringement of the principles of fairness in Competition, behaviour in an unsportsmanlike manner or attempt to influence the result of a Competition in a way that is contrary to sporting ethics"



Grob übersetzt: Man darf nichts tun, was gegen die Grundlagen der Fairness im Sport verstößt, und es ist verboten, das Ergebnis eines Rennens auf unsportliche Art und Weise zu beeinflussen.



Hat Magnussen das heute getan? Wir behalten die Sache natürlich im Auge!