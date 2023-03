Formel-1-Liveticker: Mercedes-Probleme laut Helmut Marko "selbst produziert"

Heute vor 32 Jahren ...

... startete die Formel 1 in Phoenix in die Formel-1-Saison 1991. Das Rennen kann man aus mehreren Gründen als historisch bezeichnen, was schon damit anfängt, dass es das letzte Rennen auf dem Straßenkurs in Arizona und sogar bis 2000 das letzte Formel-1-Rennen in den USA überhaupt war.



Es war außerdem das erste Formel-1-Rennen, in dem der Sieger zehn WM-Punkte bekam, der spätere zweimalige Weltmeister Mika Häkkinen gab dort sein Debüt in der Königsklasse und es war auch das erste Rennen für das Jordan-Team, das heute als Aston Martin an den Start geht.



Das Rennen gewann damals übrigens Ayrton Senna (McLaren) vor seinem großen Rivalen Alain Prost (Ferrari). Was damals niemand ahnte: Für Prost sollte es zugleich die beste Platzierung in der gesamten Saison sein, denn ein Rennen gewann er im ganzen Jahr 1991 nicht.



Negativer Höhepunkt war sein Rauswurf bei Ferrari kurz vor dem Saisonende ...

Foto: LAT

Alain Prost (Ferrari): Wohl eine der legendärsten Entlassungen der Formel-1-Geschichte. Ferrari setzt den damals dreimaligen Weltmeister am Ende der Saison 1991 ein Rennen vor Schluss vor die Tür. Zuvor hatte Prost den Ferrari 643 öffentlich mit einem LKW verglichen - zu viel für die Italiener. Das letzte Rennen fährt Gianni Morbidelli.