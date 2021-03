03:01

Apropos Red Bull ...

Bei den Bullen herrscht nach dem Auftakt eine Mischung aus Freude und Enttäuschung. Das spiegelt sich auch in den beiden Montagskolumnen von Christian Nimmervoll und Stefan Ehlen wieder. In beiden Fällen geht es nämlich heute um die Bullen. Die Kolumnen findest du hier:



Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Max Verstappen



Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: Helmut Marko



Übrigens: Am Abend erwartet Dich dieses Mal eine Live-Ausgabe von "Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat" auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de!